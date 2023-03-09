Запорожец Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запорожец Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

21.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1935

Сын: Запорожец Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Запорожец Дмитрий Григорьевич

с. Б.Бредихино, Кизлярский р-н, Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запорожец Дмитрий Григорьевич

Смерть
21.10.1938
Б. Бредихино, Кизлярский р-н, Дагестан
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