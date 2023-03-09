Запорожец Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти21.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1935
Сын: Запорожец Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Запорожец Дмитрий Григорьевич
с. Б.Бредихино, Кизлярский р-н, Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1938
Б. Бредихино, Кизлярский р-н, Дагестан