Елисин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1899
Дата смерти20.07.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899
Отец: Елисин Сергей Зотович
Рождение ребёнка
21.09.1928
Сын: Елисеев (Елисин) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Елисина (-) Мария Михайловна
Смерть
20.07.1943
Умер от ран в полевом госпитале в Думиническом районе Смоленской (ныне Калужской) области. Перезахоронен в братской могиле с.Дуда