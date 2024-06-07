Елисин Александр Сергеевич 21.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисин Александр Сергеевич

Место рождения

Сельцо, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

21.11.1899

Дата смерти

20.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899

Отец: Елисин Сергей Зотович

Мать: Елисина (-) Анна Ивановна

Сельцо, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1928

Сын: Елисеев (Елисин) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Елисина (-) Мария Михайловна

Сельцо, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Смерть
20.07.1943
Умер от ран в полевом госпитале в Думиническом районе Смоленской (ныне Калужской) области. Перезахоронен в братской могиле с.Дуда

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