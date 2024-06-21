Зюбан (Киселёва) Тамара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зюбан (Киселёва) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилкина Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Зюбан Игорь Кондратьевич

Рождение ребёнка
04.04.1959

Дочь: Жукова (Зюбан) Юлия Игоревна

Отец ребёнка: Зюбан Игорь Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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