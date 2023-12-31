Фурсова Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Афимья Матвеева

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фурсов Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фурсов Степан Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фурсов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Матвей Матвеев

Смерть
Неизвестно
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