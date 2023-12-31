Фурсова Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Афимья Матвеева
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Фурсов Матвей Матвеев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно