Боронин Осип/Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Климушина Ксения Иосифовна /Осиповна
Мать ребёнка: Боронина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боронина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Федор
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Евгений Осиипович
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Мария Осиповна
Мать ребёнка: Боронина Ириния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боронина Ириния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Александра Осиповна
Мать ребёнка: Боронина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Анна Осиповна
Мать ребёнка: Боронина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина Мария Осиповна
Мать ребёнка: Боронина Пелагея
Смерть
Неизвестно