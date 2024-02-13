Боронин Осип/Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронин Осип/Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Климушина Ксения Иосифовна /Осиповна

Мать ребёнка: Боронина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Федор

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Павел Осипович

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Михаил Осипович

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Евгений Осиипович

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Иван Осипович

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Мария Осиповна

Мать ребёнка: Боронина Ириния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронина Ириния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Александра Осиповна

Мать ребёнка: Боронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Анна Осиповна

Мать ребёнка: Боронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боронина Мария Осиповна

Мать ребёнка: Боронина Пелагея

Смерть
Неизвестно
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