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Рябинина Анна Ивановна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Рябинин Павел Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Рябинин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Рябинина Еликонида Павловна

Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Рябинина Мария Павловна

Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Рябинин Николай Павлович

Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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