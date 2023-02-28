Рябинина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Рябинина Еликонида Павловна
Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Рябинина Мария Павловна
Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Рябинин Павел Николаевич
Смерть
После 1885