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Смирнова Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

24.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1932

Сын: Смирнов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Левина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Захарова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
ст. сержант
Смерть
24.03.1942
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