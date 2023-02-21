Смирнова Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти24.03.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1932
Сын: Смирнов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1936
Дочь: Левина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Захарова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
ст. сержант
Смерть
24.03.1942