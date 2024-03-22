Ледик Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978
Отец: Ледик Евгений Владимирович
Мать: Ледик Татьяна
Рождение ребёнка
20.12.2002
Дочь: Ярошенко Полина Владимировна
Отец ребёнка: Ярошенко Владимир
Рождение ребёнка
13.12.2007
Сын: Ярошенко Артемий Владимирович
Отец ребёнка: Ярошенко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярошенко Владимир