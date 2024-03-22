Ледик Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

28.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978

Отец: Ледик Евгений Владимирович

Мать: Ледик Татьяна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.12.2002

Дочь: Ярошенко Полина Владимировна

Отец ребёнка: Ярошенко Владимир

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.12.2007

Сын: Ярошенко Артемий Владимирович

Отец ребёнка: Ярошенко Владимир

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярошенко Владимир

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