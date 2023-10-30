Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1926
Дочь: Блохина Анна
Отец ребёнка: Беглов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беглова Паша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Не Беглов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беглов Иван
Смерть
Неизвестно