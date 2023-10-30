Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1926

Дочь: Блохина Анна

Отец ребёнка: Беглов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беглова Паша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Беглов Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беглов Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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