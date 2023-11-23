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Ушаков Антон Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Ушаков Яков Васильев

Мать: Ушакова Евдокия Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Евдокия Киприянова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ушаков Андрей Антонов

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Ушаков) Федора Антонова

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ушаков Данила Антонов

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Ушаков) Лукерья Антонова

Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова

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