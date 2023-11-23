Ушаков Антон Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Ушаков Яков Васильев
Мать: Ушакова Евдокия Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Ушаков) Федора Антонова
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Ушаков) Лукерья Антонова
Мать ребёнка: Ушакова Евдокия Киприянова