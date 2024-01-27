(Bolotin) Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bolotin) Jean

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Bolotin Alex John

Мать: Jane

Смерть
2000
Arizona
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