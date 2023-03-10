Ермолаев Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1919

Дата смерти

28.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919

Отец: Ермолаев Илья???

Мать: Ермолаева Евдокия

Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Ермолаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна

Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна

Смерть
28.01.1978
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