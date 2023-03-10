Ермолаев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1919
Дата смерти28.01.1978
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919
Отец: Ермолаев Илья???
Мать: Ермолаева Евдокия
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Ермолаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермолаева Антонина Дмитриевна
Смерть
28.01.1978