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Федяков Иван Дмитриев

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Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1914

Жена: Федякова Параскева Фиренгова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно
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