Федяков Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1914
ГАСО ф6 о17 3 февраля 1914г Жених: Сокольского села Иоанн Димитриев Федяков, православный, первым браком, 19лет Невеста: деревни Поддубровки крестьянская дочь девица Параскева Фиренгова Маркова, право... Показать все
Смерть
Неизвестно