Моргун Таисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргун Таисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1937

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937

Отец: Моргун Илья Демидович

Мать: не указана

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