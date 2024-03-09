Постолит ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постолит ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постолит Михаил

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Постолит Михаил

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Деркач (Постолит) Светлана

Отец ребёнка: Постолит Михаил

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