Бакаев Мазгар Хасаншинович
Место рожденияд.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Дата рождения1924
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Бакаев Хасанша Ахметшинович
Мать: Бакаева Факиха
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
Рождение ребёнка
22.10.1951
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
д.Бакаево Кушнаренковского района
Рождение ребёнка
16.09.1953
Дочь: Идрисова Флюра Мазгаровна
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
Рождение ребёнка
18.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Венера Мазгаровна
Мать ребёнка: Бакаева Фасиря
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf6273127/
Бакаев Мазгар Хасанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Смерть
2011
г.Салават, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Бакаево Кушнаренковский район РБ РФ