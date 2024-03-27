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Бакаев Мазгар Хасаншинович

Место рождения

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР

Дата рождения

1924

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Бакаев Хасанша Ахметшинович

Мать: Бакаева Факиха

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
1948

Сын: Бакаев Фарит Мазгарович

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

Рождение ребёнка
22.10.1951

Сын: Бакаев Камиль Мазгарович

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

д.Бакаево Кушнаренковского района
Рождение ребёнка
16.09.1953

Дочь: Идрисова Флюра Мазгаровна

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакаев Халит Мазгарович

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

д.Бакаево Кушнаренковского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдрахимова Венера Мазгаровна

Мать ребёнка: Бакаева Фасиря

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf6273127/
Бакаев Мазгар Хасанович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, д. Бакаево. Юбилейная картотека
Смерть
2011
г.Салават, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Бакаево Кушнаренковский район РБ РФ
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