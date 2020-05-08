Николаева (Калинина) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1942
Дата смерти08.05.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942
Рождение ребёнка
25.09.1961
Сын: Панаев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1971
Дочь: Панаева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Панаев Владимир
Рождение ребёнка
С 07.09.1980
Дочь: Ковтун Светлана Ефремовна
Отец ребёнка: Николаев Ефрем Александрович
Близнецы, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2020
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край