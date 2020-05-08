Николаева (Калинина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Калинина) Валентина Владимировна

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Место рождения

Вертное, Думиничский район, Калужская область

Дата рождения

02.01.1942

Дата смерти

08.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Калинин Владимир Максимович

Мать: Калинина Просковья Прохоровна

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1961

Сын: Панаев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1971

Дочь: Панаева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Панаев Владимир

Рождение ребёнка
С 07.09.1980

Дочь: Ковтун Светлана Ефремовна

Отец ребёнка: Николаев Ефрем Александрович

Близнецы, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Ефрем Александрович

Смерть
08.05.2020
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
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