Матрена Макаровна
Место рожденияКраснослободский район
Дата рождения1809
Дата смерти12.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Макар Трофимович
Мать: Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
23.04.1830
Сын: Ананьев Георгий Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.01.1832
Сын: Ананьев Василий Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Георгиевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Ананьева) Пелагия Ананьевна
Отец ребёнка: Ананий Георгиевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ананий Георгиевич
Смерть
12.11.1853