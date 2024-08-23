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Матрена Макаровна

Место рождения

Краснослободский район

Дата рождения

1809

Дата смерти

12.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Макар Трофимович

Мать: Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
23.04.1830

Сын: Ананьев Георгий Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Ананьев Василий Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Ананьева) Пелагия Ананьевна

Отец ребёнка: Ананий Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ананьев Матвей Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.11.1853
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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