Юрченко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1982
Рождение ребёнка
17.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Григорьевна
Кимкан, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
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Рождение ребёнка
26.08.1984
Мать ребёнка: Чернявская Валентина Григорьевна
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край