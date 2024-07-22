Юрченко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1982

Жена: Чернявская Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Григорьевна

Кимкан, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.1984

Сын: Юрченко Роман Николаевич

Мать ребёнка: Чернявская Валентина Григорьевна

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край

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