Каргин Юнус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1916
Рождение ребёнка
05.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно