Каргин Юнус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Юнус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Малика Хасьяновна

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Малика Хасьяновна

Октябрьское, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каргина Малика Хасьяновна

Октябрьское, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргина Малика Хасьяновна

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