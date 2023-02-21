Тчанников Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Тчанникова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Тчанников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Тчанникова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна
Смерть
1941