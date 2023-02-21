Тчанников Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тчанников Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Тчанникова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Тчанников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Тчанникова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Тчанникова Евгения Александровна

Смерть
1941
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