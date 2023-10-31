Фишъ Михель Рувимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Фишъ Рувимъ Завелев
Бракосочетание
06.02.1879
Рождение ребёнка
02.01.1880
Сын: Фишъ Шоломъ Михелев
Мать ребёнка: Фишъ Басса Рейза Бениаминова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ева Михелева
Мать ребёнка: Фишъ ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фишъ Яков Михайлович
Мать ребёнка: Фишъ ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фишъ ?
Смерть
Неизвестно