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Фишъ Михель Рувимовъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1818 и 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Фишъ Рувимъ Завелев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1879

Жена: Фишъ Басса Рейза Бениаминова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.01.1880

Сын: Фишъ Шоломъ Михелев

Мать ребёнка: Фишъ Басса Рейза Бениаминова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ева Михелева

Мать ребёнка: Фишъ ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фишъ Яков Михайлович

Мать ребёнка: Фишъ ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Фишъ Лев

Мать ребёнка: Фишъ ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фишъ ?

Смерть
Неизвестно
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