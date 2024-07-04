Ахтямов Фейсхан
Место рожденияс.Уразовка, Сергачский уезд
Дата рождения10.10.1840
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Мать: (Акаева) Хакима
Дочь: (Фейсханова) Фарида
Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена
Дочь: (Фейсханова) Бадриниса
Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Сын: Фейсханов Ибрахим
Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Дочь: (Фейсханова) Бибифарида
Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Сын: Фейсханов Касим
Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Сын: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)
Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Сын: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена
Сын: Фейсханов Фаттахетдин (Абдулъ Фаттяхъ) (Абдулъ Фаттяхъ)
Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена
Сын: Ахтямов Сямиулла Фейсханович
Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы
Сын: Фейсханов Абдулла
Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы
Сын: Фейсханов Абдрахман
Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы
Сын: Фейсханов Фатрахман Фейсханович
Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы