Ахтямов Фейсхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Фейсхан

Место рождения

с.Уразовка, Сергачский уезд

Дата рождения

10.10.1840

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1809 г.р.

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1840

Отец: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Мать: (Акаева) Хакима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейсханова Айша Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фейсханова) Фарида

Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена

Бракосочетание
29.09.1868

Жена: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
25.09.1869

Дочь: (Фейсханова) Бадриниса

Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Фейсханов Ибрахим

Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
15.04.1876

Дочь: (Фейсханова) Бибифарида

Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
20.01.1879

Сын: Фейсханов Касим

Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Мать ребёнка: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена

Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Фейсханов Фаттахетдин (Абдулъ Фаттяхъ) (Абдулъ Фаттяхъ)

Мать ребёнка: Фейсханова Айша Вторая Жена

Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Ахтямов Сямиулла Фейсханович

Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Фейсханов Абдулла

Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Участник 3 войн,спас род от раскулачивания
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фейсханов Абдрахман

Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фейсханов Фатрахман Фейсханович

Мать ребёнка: Фейсханова (Османова) Латифя Третья Жена Фейсхан Кызы

Смерть
1906

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