Левченко Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Левченко Ксения Даниловна
Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Левченко Мария Даниловна
Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна
Смерть
Неизвестно