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Левченко Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Левченко Иван Самуилович

Мать: Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Левченко Ксения Даниловна

Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Левченко Мария Даниловна

Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Левченко Павел Данилович

Мать ребёнка: Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна

Смерть
Неизвестно

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