Кузнецова Матрена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федот Никандрович

Рождение ребёнка
01.09.1928

Дочь: Кузнецова Надежда Федотовна

Отец ребёнка: Кузнецов Федот Никандрович

Соломино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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