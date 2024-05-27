Кузнецова Матрена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1928
Дочь: Кузнецова Надежда Федотовна
Отец ребёнка: Кузнецов Федот Никандрович
Соломино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно