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Гельвих Генрих Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1906

Дата смерти

10.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906

Отец: Гельвих Яков

Мать: Луиза

Бракосочетание
20.05.1936

Жена: Мария Фридриховна

г. Бальцер Городское бюро ЗАГС №91
Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Нина Генриховна

Мать ребёнка: Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
02.05.1945

Дочь: Роза Генриховна

Мать ребёнка: Мария Фридриховна

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
АССР немцев Поволжья, Бальцерский к-н, с.Моор
Смерть
10.08.1996
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