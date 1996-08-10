Гельвих Генрих Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1906
Дата смерти10.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906
Отец: Гельвих Яков
Мать: Луиза
Бракосочетание
20.05.1936
Жена: Мария Фридриховна
г. Бальцер Городское бюро ЗАГС №91
Рождение ребёнка
22.01.1938
Дочь: Нина Генриховна
Мать ребёнка: Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
02.05.1945
Дочь: Роза Генриховна
Мать ребёнка: Мария Фридриховна
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
АССР немцев Поволжья, Бальцерский к-н, с.Моор
Смерть
10.08.1996