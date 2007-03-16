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Петкевич Степан Андреевич
Петкевич Степан Андреевич
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
16.03.2007
Пол
Мужской
Отец
Петкевич Андрей Викторович
1979 г.р.
Мать
Петкевич (Лозовская) Ольга Анатольевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2007
Отец:
Петкевич Андрей Викторович
Мать:
Петкевич Ольга Анатольевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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