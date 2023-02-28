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Баронин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

29.10.1927

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927

Отец: Боронин Григорий Иванович

Мать: Боронина Елена Емельяновна

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
14.08.1957

Сын: Баронин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Место рождения- город Зыряновск, теперь Алтай.
Рождение ребёнка
08.06.1968

Дочь: Севидова Светлана Влпдимировна

Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баронина Надежда Андреевна

Смерть
07.02.1994
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