Баронин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1927
Дата смерти07.02.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1927
Рождение ребёнка
26.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
14.08.1957
Сын: Баронин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Место рождения- город Зыряновск, теперь Алтай.
Рождение ребёнка
08.06.1968
Дочь: Севидова Светлана Влпдимировна
Мать ребёнка: Баронина Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1994