Ксения Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Семка Фёдор Иванович
Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семка Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семка Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно