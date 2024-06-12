Leontīne Krēģere Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Leontīne Krēģere

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mārtiņš Krēģers

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mārtiņš Krēģers

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mārtiņš Krēģers

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