Акимова Мавра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Мавра Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Свиридова Ксения Евстафиевна

Отец ребёнка: Акимов Евстафий Алексеевич

Дьяковка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Евстафий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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