Акимова Мавра Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Свиридова Ксения Евстафиевна
Отец ребёнка: Акимов Евстафий Алексеевич
Дьяковка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно