Тронина Евдокия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Тронин Иван Андреев
Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782