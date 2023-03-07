Тронина Евдокия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Евдокия Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Тронин Евстафей Андреев

Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тронин Андрей Андреев

Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тронин Василий Андреев

Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Тронин Иван Андреев

Отец ребёнка: Тронин Андрей Феофилактов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Андрей Феофилактов

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова жена
Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1782
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