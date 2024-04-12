Золото Константин Георгиевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1906
Дата смерти29.10.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-159,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160.
Крещение
14.05.1906
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160,м/к-1906г.лист-159,зап.-36. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын-Христофор и жена его - Мария
Смерть
29.10.1906
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-201,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-202
Похороны
30.10.1906