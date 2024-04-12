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Золото Константин Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.05.1906

Дата смерти

29.10.1906

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1906

Отец: Золото Георгий Кирьяновия

Мать: Золото Кириакия Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-159,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160.
Крещение
14.05.1906
ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-160,м/к-1906г.лист-159,зап.-36. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Михаила Сарбаша сын-Христофор и жена его - Мария
Смерть
29.10.1906
Причина смерти: Послеродовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-201,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-202
Похороны
30.10.1906
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