Овчинникова (Новикова) АННА МИТРОФАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Новикова) АННА МИТРОФАНОВНА

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Место рождения

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

11.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: Новиков МИТРОФАН МАТВЕЕВИЧ

Мать: Новикова ИУСТИНА ЯКОВЛЕВНА

Альза, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.02.1951

Дочь: Стычинская ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА

Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1952

Дочь: Семёнова ГАЛИНА АНТОНОВНА

Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников АЛЕКСААНДР АНТОНОВИЧ

Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ

Смерть
11.11.1990
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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