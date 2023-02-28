Овчинникова (Новикова) АННА МИТРОФАНОВНА
Место рождения
Дата рождения11.03.1930
Дата смерти11.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Рождение ребёнка
15.02.1951
Дочь: Стычинская ЛЮДМИЛА АНТОНОВНА
Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
05.08.1952
Дочь: Семёнова ГАЛИНА АНТОНОВНА
Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников АЛЕКСААНДР АНТОНОВИЧ
Отец ребёнка: Овчинников АНТОН ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1990