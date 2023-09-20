Корноухова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Корноухов Феофан Григорьевич

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Артемьевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (дев.Корноухова) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Корноухов Григорий Артемьевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1835

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