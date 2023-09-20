Корноухова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Корноухов Феофан Григорьевич
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (дев.Корноухова) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Корноухов Григорий Артемьевич
Смерть
До 1835