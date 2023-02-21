Петелина Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1880
Сын: Петелин Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Петелин Иван Ефграфович
Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно