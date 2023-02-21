Кругликов Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругликов Кондрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Алексей Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Шеворовка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Исидор Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Шеворовка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Иван Кондратович

Мать ребёнка: Кругликова Неизвестно

Шеворовка, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кругликов Савелий Кондратович

Мать ребёнка: Кругликова Неизвестно

Шеворовка, Горецкий район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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