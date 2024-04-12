Таскаева Серафима Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева Серафима Аристарховна

Место рождения

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таскаев Аристарх Хрисанфович

Мать: Таскаева Александра Яковлевна

Верхние Куларки, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедевская Нина Федоровна

Отец ребёнка: Лебедевский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедевская Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Лебедевский Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедевский Юрий Федорович

Отец ребёнка: Лебедевский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедевский Федор

Смерть
Неизвестно
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