Таскаева Серафима Аристарховна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедевская Нина Федоровна
Отец ребёнка: Лебедевский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедевская Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Лебедевский Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедевский Юрий Федорович
Отец ребёнка: Лебедевский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедевский Федор
Смерть
Неизвестно