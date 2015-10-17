Кравченко (Савочкина?) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
Дата смерти17.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1976
город Ташкент
Рождение ребёнка
15.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
17.10.2015