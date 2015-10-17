Кравченко (Савочкина?) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Савочкина?) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Дата смерти

17.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1976

Муж: Кравченко Александр Иванович

город Ташкент
Рождение ребёнка
15.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
17.10.2015
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