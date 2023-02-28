Лоскутов Иван Ефремович
Место рождения
Дата рождения21.06.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1894 ст.
Крещение
22.06.1894 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Афанасьевич Лоскутов (https://familio.org/persons/7bcf3ca7-05d3-4974-a49b-47897a7b4e4d) и деревни Мансурово Вельяминовской вол. крестьянина Космы Космин... Показать все
Смерть
Неизвестно