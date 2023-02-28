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Лоскутов Иван Ефремович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

21.06.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1894 ст.

Отец: Лоскутов Ефрем Афанасьевич

Мать: Лоскутова Марфа Никитична

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
22.06.1894 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Сергей Афанасьевич Лоскутов (https://familio.org/persons/7bcf3ca7-05d3-4974-a49b-47897a7b4e4d) и деревни Мансурово Вельяминовской вол. крестьянина Космы Космин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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