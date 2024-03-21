Новикова Любовь Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Любовь Геннадиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.2016

Дочь: Новикова Злата Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.2019

Дочь: Новикова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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