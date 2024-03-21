Новикова Любовь Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.2016
Дочь: Новикова Злата Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.2019
Дочь: Новикова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности