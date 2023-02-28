Ладыгин Корней Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1905
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1905
Ф-173, О-16, Д-1619
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Мария Корнеевна
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Ладыгин Анатолий Корнеевич
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 14.10.1940
Дочь: Антонина Корнеевна
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977