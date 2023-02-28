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Ладыгин Корней Прокофьевич

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Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

11.09.1905

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1905

Отец: Ладыгин Прокопий Титович

Мать: Ладыгина Параскева Васильевна

Ф-173, О-16, Д-1619
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Мария Корнеевна

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Ладыгин Анатолий Корнеевич

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 14.10.1940

Дочь: Антонина Корнеевна

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Евдокия Васильевна

Смерть
1977
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