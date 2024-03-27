Кубагушев Гимран — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубагушев Гимран

Кубагушев Гимран

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович

Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1937

Сын: Кубагушев Нуриман Гимранович

Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close