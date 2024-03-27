Кубагушев Гимран
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кубагушев Фатих (Фатых) Гимранович
Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)
Рождение ребёнка
16.06.1937
Сын: Кубагушев Нуриман Гимранович
Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубагушева Нафигэ (Нафига)
Смерть
Неизвестно