(Билялова) София
Место рожденияд. Овечий Овраг
Дата рождения30.11.1918
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918
Отец: Салхетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович
Рождение ребёнка
02.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно