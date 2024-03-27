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(Билялова) София

Место рождения

д. Овечий Овраг

Дата рождения

30.11.1918

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1918

Отец: Салхетдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Рождение ребёнка
10.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Рождение ребёнка
02.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билялетдинов Хасян Сейфетдинович

Смерть
2013
Похороны
Неизвестно

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