Уйранов (Кашкарова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уйранов (Кашкарова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

01.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уйранов Леонтий Гаврилович

Верхние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.02.1964

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