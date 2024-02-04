Уйранов (Кашкарова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти01.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уйранов Леонтий Гаврилович
Верхние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.02.1964