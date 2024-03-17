Мильков Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мильков Василий
Мать: Милькова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милькова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Милькова Ольга Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милькова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Милькова Ольга Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милькова Ольга Фёдоровна