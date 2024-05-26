Хрипченко (Оленская) Мария(Мавра) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1884
Рождение ребёнка
27.09.1884
Сын: Хрипченко Григорий Изотович
Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович
Рождение ребёнка
08.09.1886
Дочь: Хрипченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович
Рождение ребёнка
26.10.1888
Дочь: Хрипченко Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович
Рождение ребёнка
22.09.1890
Сын: Хрипченко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович
Смерть
Неизвестно