Хрипченко (Оленская) Мария(Мавра) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипченко (Оленская) Мария(Мавра) Максимовна

Хрипченко (Оленская) Мария(Мавра) Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бака, Орский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Хрипченко Иван Изотович

Рождение ребёнка
27.09.1884

Сын: Хрипченко Григорий Изотович

Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович

Рождение ребёнка
08.09.1886

Дочь: Хрипченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович

Рождение ребёнка
26.10.1888

Дочь: Хрипченко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович

Бака, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Хрипченко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Хрипченко Иван Изотович

Бака, Орский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.