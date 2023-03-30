Кулик Агриппина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Агриппина Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потап

Мать: Александра

Рождение ребёнка
18.07.1904

Дочь: Ковалюк Марина Васильевна

Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кулик Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кулик Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович

Крыловка, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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