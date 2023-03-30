Кулик Агриппина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потап
Мать: Александра
Рождение ребёнка
18.07.1904
Дочь: Ковалюк Марина Васильевна
Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кулик Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Кулик Василий Федорович
Смерть
Неизвестно