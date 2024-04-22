Нижник Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Нижник Стефан
Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Нижник Феодосий
Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Нижник Герасим
Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно