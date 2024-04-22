Нижник Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник Антонина Ивановна

Место рождения

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

После 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Нижник Стефан

Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Нижник Феодосий

Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Нижник Герасим

Отец ребёнка: Нижник Адам Онуфриевич

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нижник Адам Онуфриевич

Коптевка, Гродненский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно
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