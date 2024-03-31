Епистимия Лукоянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1881
Дочь: Смирнова Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Ефимович
Извал, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Савелий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Савельева
Отец ребёнка: Савелий Ефимович
Смерть
Неизвестно